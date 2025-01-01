Oma ungebremst / Dumm gelaufen / Ausserirdische StippvisiteJetzt ohne Werbung streamen
Fix & Foxi
Folge 20: Oma ungebremst / Dumm gelaufen / Ausserirdische Stippvisite
23 Min.
Als Oma Eusebia an einem Oldtimer-Wettbewerb teilnimmt, fällt ein Teil nach dem anderen von ihrem Auto ab. Onkel Fax leidet unter Gedächtnisschwund. Da ist guter Rat teuer. Familie Alien landet mit dem UFO im Garten von Onkel Fax, um Urlaub zu machen. Nur ist dessen Haus leider kein Hotel.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe: 0
0
Copyrights:© Your Family Entertainment