Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Fix & Foxi

Oma ungebremst / Dumm gelaufen / Ausserirdische Stippvisite

RiCStaffel 2Folge 20
Joyn Plus
Oma ungebremst / Dumm gelaufen / Ausserirdische Stippvisite

Oma ungebremst / Dumm gelaufen / Ausserirdische StippvisiteJetzt ohne Werbung streamen

Fix & Foxi

Folge 20: Oma ungebremst / Dumm gelaufen / Ausserirdische Stippvisite

23 Min.

Als Oma Eusebia an einem Oldtimer-Wettbewerb teilnimmt, fällt ein Teil nach dem anderen von ihrem Auto ab. Onkel Fax leidet unter Gedächtnisschwund. Da ist guter Rat teuer. Familie Alien landet mit dem UFO im Garten von Onkel Fax, um Urlaub zu machen. Nur ist dessen Haus leider kein Hotel.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Fix & Foxi
RiC
Fix & Foxi

Fix & Foxi

Alle 2 Staffeln und Folgen