Auf der Kippe / Das war knapp / Akrobat schööönJetzt ohne Werbung streamen
Fix & Foxi
Folge 23: Auf der Kippe / Das war knapp / Akrobat schööön
23 Min.
Als Fix und Foxi Möbel für ihr neues Baumhaus besorgen, wird der Baum klammheimlich abgesägt. Schnucki läuft einem Läufer vor die Füße, der das Olympische Feuer durch Fuchsburg trägt. Nun heißt es, die Fackel vorm Erlöschen zu bewahren.
Alle Staffeln im Überblick
Fix & Foxi
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment