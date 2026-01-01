Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 2Folge 25
23 Min.

Oma Eusebia kann es nicht fassen. Sie hat im Lotto gewonnen, aber der veflixte Schein ist verschwunden. Fix und Foxi finden einen Zauberstab. Jetzt testen sie erst einmal, was dieser alles so kann. Fix und Foxi und Lupinchen wollen einen eigenen Videofilm drehen. Und Angeber Lupo will dabei unbedingt die Hauptrolle spielen.

