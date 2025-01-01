Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Fix & Foxi

Golfi / Luftnummer / Wenn Affen träumen...

RiCStaffel 2Folge 7
Joyn Plus
Golfi / Luftnummer / Wenn Affen träumen...

Golfi / Luftnummer / Wenn Affen träumen...Jetzt ohne Werbung streamen

Fix & Foxi

Folge 7: Golfi / Luftnummer / Wenn Affen träumen...

23 Min.

Professor Knox hat einen automatischen Golftrainer erfunden. Unter dessen Anleitung will er jetzt beim Golfturnier gewinnen. Lupo möchte mit seinem Kürbis einen Preis ergattern. Doch leider ist dieser nicht der größte. Ein Affe entläuft aus dem Fuchsburger Zoo. Fix und Foxi sollen ihm nun bei seinem großen Traum, zum Zirkus zu gehen, helfen.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Fix & Foxi
RiC
Fix & Foxi

Fix & Foxi

Alle 2 Staffeln und Folgen