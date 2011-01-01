Flemming
Samuel Finzi spielt den Kriminalpsychologen Dr. Vincent Flemming. Claudia Michelsen ist Ann Gittel, Leiterin der Mordkommission und Flemmings frisch geschiedene Ehefrau. Ein Psychotherapeut in der Mordkommission hat die Aufgabe, Täter zu überführen; seine Berufung ist es, Menschen zu heilen. Er will nicht in erster Linie Schuldige bestrafen, sondern sie wieder ins Leben bringen. Mit diesem Denkansatz macht er sich nicht nur Freunde und gerät vor allem mit dem Leitenden Kriminaldirektor immer wieder aneinander. Die Arbeit von Dr. Vincent Flemming ist ein ständiger Konflikt mit der Polizeibehörde, zumal seine unmittelbare Vorgesetzte ausgerechnet seine Ex-Frau Ann Gittel ist. Da weicht die gegenseitige professionelle Hochachtung nicht selten dem verzweifelten Zweikampf, auch wenn beide spüren, dass die wahre Liebe erst nach der Scheidung beginnt. Dr. Vincent Flemming ist bekannt durch seine Radiosendung "Die Tricks der Seele". Durch seine Universitätsvorträge hat er sich international einen Namen gemacht. Legendär aber ist das rastlose Liebesleben des Erotomanen, der keine Gelegenheit auslässt, mit raffinierten Strategien Frauen zu verführen.