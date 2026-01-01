Food-Giganten
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Mit Joyn+ ohne Werbung schauen
Food-Giganten
Die Erfolgsgeheimnisse der größten Franchise-Ketten Deutschlands: Wir zeigen in dieser Reportage-Reihe, wie das System der Food-Giganten funktioniert. Wie garantieren die Lebensmittelunternehmen ihre gleich bleibenden Qualitäts-Standards in allen Filialen - und das weltweit? Mit welchen Tricks locken und binden die Branchengrößen ihre Kunden? Und wie nehmen hunderte kleiner Läden den Kampf mit der Milliarden Euro schweren Konkurrenz auf?
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: kabel eins
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs