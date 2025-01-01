Formel E Inside - Mercedes - EQ Formula E Team
Formel E Inside - Mercedes - EQ Formula E Team
Spannende Insights - unterhaltsam erklärt: Mitten in New York blickt Matthias Killing hinter die eindrucksvollen Kulissen der Formel E und macht es sich zur Aufgabe, den elektrischen Motorsport im Herzen der spannendsten Metropolen zu erkunden. Dabei geht er aktuellen Fragen der Zuschauer:innen nach, trifft auf Rennstrecken-Expert:innen mit einzigartigen Geschichten und bringt sich auch selbst aktiv in Challenges und Selbstversuche ein.
