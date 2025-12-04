Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 7vom 04.12.2025
46 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Zitterpartie im "Forsthaus Rampensau Germany 2025" - der erste Auszug steht bevor! Welches Paar gewinnt das erste Rein-Raus-Spiel? Nach dem Auszug folgt der nächste Schock: Oberförster Christo und C-Bas sperren ein Couple vom Spiel aus! Marc-Robin klagt Christo sein Leid über die Frauen und Maurice analysiert Max und Melinas Beziehung. Wer rettet sich vor dem nächsten großen Absägen? Drama garantiert!

