Folge 7: Forsthaus-K.o.: Drama, Frust und der erste Auszug!
Folge vom 04.12.2025
Zitterpartie im "Forsthaus Rampensau Germany 2025" - der erste Auszug steht bevor! Welches Paar gewinnt das erste Rein-Raus-Spiel? Nach dem Auszug folgt der nächste Schock: Oberförster Christo und C-Bas sperren ein Couple vom Spiel aus! Marc-Robin klagt Christo sein Leid über die Frauen und Maurice analysiert Max und Melinas Beziehung. Wer rettet sich vor dem nächsten großen Absägen? Drama garantiert!
