Francis Durbridge-Collection
1 StaffelAb 12
Wenn ein Durbridge in den 60er Jahren über die Mattscheibe flimmerte, ließen Sportvereine ihr Training ausfallen, Gaststätten ohne Fernseher machten zu, Schichtarbeiter Pause und der Bundestag verschob seine Debatten. Jeder neue Durbridge sorgte bundesweit für Krimifieber. Tagelang rätselten Bürger und Presse, wer der Mörder sein könnte.
Genre:Mini-Serie, Krimi-Drama, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1984 ZDF Enterprises