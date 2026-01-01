Frieda - Mit Feuer und Flamme
Ab 12
Ab 12
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Frieda kehrt mit ihrer Tochter Pippa nach Liebitz zurück. Der Gemeinderat plant die Schließung der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr - und ihr Ex-Partner, Bürgermeister Felix, soll die entscheidende Stimme geben. Als Tochter des aktiven Wehrleiters Otto kann Frieda diesen Plan nicht akzeptieren. Doch während sie um die Rettung der Feuerwehr kämpft, gerät ihr Herz ins Gefühlschaos: Soll sie Feuerwehrmann Mirko eine Chance geben, oder flammt die alte Liebe zu Felix wieder auf?
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1.