Fringe - Grenzfälle des FBI
Wenn Verbrechen den Rahmen des Normalen sprengen, dann wird die Fringe-Abteilung des FBI gerufen. Special Agent Olivia Dunham und ihr Team gehen dabei selbst bis an ihre Grenzen.
Fringe - Science-Fiction-Mystery der Meisterklasse
Ein Bus mit Menschen, die in Harz eingefroren sind, ein Flugzeug voller schmelzender Passagiere oder eine Frau, die innerhalb weniger Minuten schwanger wird und ein Kind zur Welt bringt- Bei solchen Fällen treten die Agenten und Wissenschaftler der geheimen "Fringe"-Division des FBI auf den Plan. Deren unermüdliche Suche nach der Wahrheit hinter den unglaublichen Phänomenen kannst du dir jetzt in der Science-Fiction-Serie Fringe - Die Grenzfälle des FBI komplett auf Joyn anschauen.
Mystery vom Meister
Hinter der Serie Fringe steht der Hollywood-Autor, Produzent und Regisseur J.J. Abrams. Er machte sich im TV-Bereich einen Namen mit actionreichen Serien mit Mysterytouch wie ALIAS oder LOST. Nachdem er damit bereits immens erfolgreich war, machte er sich auch als Regisseur von Blockbuster-Hits einen Namen wie etwa Star Wars: Das Erwachen der Macht, Mission: Impossible 3 oder Star Trek into Darkness.
Die Serie Fringe - Die Grenzfälle des FBI steht ganz in der Tradition großer TV-Mysteryserien wie Twin Peaks, LOST und besonders Akte X. Im Mittelpunkt steht die FBI-Agentin Olivia Dunham, verkörpert von Anna Torv. Sie wird von ihrem Vorgesetzten Phillip Broyles, gespielt von Lance Reddick, zur Leiterin einer geheimen Organisation innerhalb des FBI ernannt - der Fringe Division. Neben Dunham selbst gehört auch der extrem exzentrische, aber geniale Wissenschaftler Dr. Walter Bishop dazu sowie sein Sohn Peter Bishop. Dieser ist kaum weniger intelligent ist als sein Vater, zu dem er aber ein angespanntes Verhältnis hat. John Noble verkörpert Walter, während Peter von Joshua Jackson gespielt wird.
Tiefer ins Unbekannte mit jeder Staffel
Im Laufe der ingesamt vier Staffeln der Serie tauchen Olivia und ihr Team immer tiefer in die mysteriöse Welt der Grenzwissenschaften ein. Während es in der ersten Staffel noch vor allem darum geht, die terroristischen Angriffe der rätselhaften Organisation "Zerstörung durch Fortschritte der Technologie" aufzuhalten, wird schon bald klar, dass hinter all dem mehr steckt als nur planloser Terror - die Angriffe folgen einem Schema. Und nicht nur das Fringe-Team hat ein Auge darauf geworfen - wer sind die schwarzgekleideten, haarlosen "Beobachter", welche auf Fotos und Videos von sämtlichen Grenzfällen im Hintergrund zu sehen sind?
Ihre unermüdliche Suche führt Olivia Dunham und das Fringe-Team unter anderem zur Vergangenheit von Walter Bishop, die dieser sich selbst auf dem Gehirn gelöscht hat. Sie führt aber auch zu dem Großindustriellen William Bell, seiner Handlangerin Nina Sharp und seiner übermächtigen Technologie-Firma Massive Dynamics. Und schließlich führt sie sogar in ein Paralleluniversum...
Fringe: Grenzenlos gut
Fringe - Die Grenzfälle des FBI ist eine dieser Serien, die für jeden Geschmack etwas bereit hält. Fans von düsterer Horror-Mystery werden hier ebenso auf ihre Kosten kommen wie Freunde von cleveren Sci-Fi-Stories. Drama und große Gefühle liefern die aufkeimende Liebesgeschichte zwischen Olivia und Peter ebenso wie der Vater-Sohn-Konflikt der beiden Bishops. Und der verrückte Wissenschaftler Walter Bishop sorgt nicht nur für einige der emotionalsten, sondern auch einige der lustigsten Momente der Serie, wenn er etwa mitten in einer Ermittlung auf die Idee kommt, die Kuh in seinem Labor melken zu müssen oder sich eine Dosis LSD einpfeift. Dass die Figur eines der absoluten Highlights der Serie ist, ist auch Schauspiel-Veteran John Nobles herrlich schrulligem Schauspiel zu verdanken. Aber auch Joshua Jackson als Peter und Anna Torv als Olivia Dunham spielen brillant.
Auf Joyn kannst du jetzt die komplette Serie Fringe - die Grenzfälle des FBI kostenlos im Stream anschauen.