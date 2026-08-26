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Futurama

Tief im Süden

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 25vom 26.08.2026
Tief im Süden

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Futurama

Folge 25: Tief im Süden

22 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 6

Die Mannschaft des Raumschiffs will fischen, woraufhin Bender einen riesigen Haken anfertigt. Plötzlich wird das Raumschiff von einem gigantischen Fisch auf den Meeresgrund gezogen. Farnsworth und seine Mannschaft entdecken die versunkene Stadt Atlanta, die von Meerjungfrauen und Meermännern bewohnt wird. Fry verliebt sich prompt in die Meerjungfrau Umbreella - muss aber bald einsehen, dass diese Liebe keine Zukunft hat. Fry kehrt zu den anderen zurück.

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