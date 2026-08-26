Futurama
Folge 25: Tief im Süden
22 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 6
Die Mannschaft des Raumschiffs will fischen, woraufhin Bender einen riesigen Haken anfertigt. Plötzlich wird das Raumschiff von einem gigantischen Fisch auf den Meeresgrund gezogen. Farnsworth und seine Mannschaft entdecken die versunkene Stadt Atlanta, die von Meerjungfrauen und Meermännern bewohnt wird. Fry verliebt sich prompt in die Meerjungfrau Umbreella - muss aber bald einsehen, dass diese Liebe keine Zukunft hat. Fry kehrt zu den anderen zurück.
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Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-11: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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