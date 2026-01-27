Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Futurama

Allein gegen die Roboter-Mafia

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 26vom 27.01.2026
Allein gegen die Roboter-Mafia

Allein gegen die Roboter-MafiaJetzt kostenlos streamen

Futurama

Folge 26: Allein gegen die Roboter-Mafia

22 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 6

Bender ist ein Mitglied der Roboter-Mafia geworden, deren aktuelles Projekt der Diebstahl einer Ladung Zigarren ist. Schnell stellt er fest, dass es sich bei dem anvisierten Raumschiff um das des Professors handelt - mit Leela und Fry an Bord! Doch Bender schafft es, die Kriminellen davon abzuhalten, ihre Gefangenen zu töten, denn er bietet an, dies selbst zu tun. So gelingt es ihm, Leela und Fry zu befreien und mit ihnen zur Erde zurückzufliegen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Futurama
ProSieben MAXX
Futurama

Futurama

Alle 2 Staffeln und Folgen