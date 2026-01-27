Allein gegen die Roboter-MafiaJetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 26: Allein gegen die Roboter-Mafia
22 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 6
Bender ist ein Mitglied der Roboter-Mafia geworden, deren aktuelles Projekt der Diebstahl einer Ladung Zigarren ist. Schnell stellt er fest, dass es sich bei dem anvisierten Raumschiff um das des Professors handelt - mit Leela und Fry an Bord! Doch Bender schafft es, die Kriminellen davon abzuhalten, ihre Gefangenen zu töten, denn er bietet an, dies selbst zu tun. So gelingt es ihm, Leela und Fry zu befreien und mit ihnen zur Erde zurückzufliegen.
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
