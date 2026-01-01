Galaxy Park
Die Jugendlichen Stef, Diederik, Paula, Femke, Os und Mellanie kommen in den „Galaxy Park“, um dort in ihren Ferien zu jobben. Der Freizeitpark ist rund um einen angeblichen Alien-Landeplatz entstanden und zieht 15 Jahre später leider immer weniger Fans und Feriengäste an. Deshalb muss Besitzer Freddy neue Wege finden, seinen Park für Besucher attraktiv zu gestalten. Die sechs Jugendlichen und der neue Handwerker Jo sollen ihn dabei tatkräftig unterstützen. Gleichzeitig rückt der Park ins Augenmerk einer außerirdischen Mission: Nur die Fernsehzuschauer sehen zu Beginn jeder Folge den Befehl an Alien ‚Exo-7‘, der sich unter die Menschen im Park mischen und sie zu Forschungszwecken beobachten soll. Wer im „Galaxy Park“ ist also der Außerirdische? Und wie gefährlich sind seine Absichten? Als allerlei merkwürdige Dinge im Park geschehen, kommen auch den Teenagern langsam Zweifel, ob die Geschichten rund um die Aliens wirklich nur erfunden sind…