Galaxy Rangers
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Galaxy Rangers
Im Jahr 2086 sorgen vier tapfere Helden für Recht und Ordnung im Weltall: die Galaxy Rangers. Alle Mitglieder der Truppe verfügen über besondere Fähigkeiten, die sie einsetzen, um die Menschheit vor dem bösen Crown Empire zu schützen.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Action, Science Fiction
Produktion:US, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© OneGate Media GmbH (ehemals Studio Hamburg Enterprises GmbH) (ehem. Studio Hamburg Distribution & Marketing)