100 außergewöhnliche PersönlichkeitenJetzt ohne Werbung streamen
Galileo 360° Ranking XXL
Folge 1: 100 außergewöhnliche Persönlichkeiten
405 Min.Folge vom 20.04.2025Ab 12
Auf einer spannenden Weltreise treffen wir außergewöhnliche Persönlichkeiten, darunter einen Friseur, der mit 28 Scheren gleichzeitig Haare schneidet. Wir finden heraus, warum es in Indien Kühe gibt, die gerade mal so groß sind wie Hunde - und wie in Italien Hunde Menschenleben retten. Heben Sie mit uns in einem Helikopter-Taxi in New York City ab, seien Sie dabei, wenn wir die längste Wasserbahn der Welt testen und in einer leuchtenden Lagune schwimmen.
Alle Staffeln im Überblick
Galileo 360° Ranking XXL
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben