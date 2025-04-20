Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Galileo 360° Ranking XXL

100 außergewöhnliche Persönlichkeiten

ProSiebenStaffel 2025Folge 1vom 20.04.2025
Joyn Plus
100 außergewöhnliche Persönlichkeiten

100 außergewöhnliche PersönlichkeitenJetzt ohne Werbung streamen

Galileo 360° Ranking XXL

Folge 1: 100 außergewöhnliche Persönlichkeiten

405 Min.Folge vom 20.04.2025Ab 12

Auf einer spannenden Weltreise treffen wir außergewöhnliche Persönlichkeiten, darunter einen Friseur, der mit 28 Scheren gleichzeitig Haare schneidet. Wir finden heraus, warum es in Indien Kühe gibt, die gerade mal so groß sind wie Hunde - und wie in Italien Hunde Menschenleben retten. Heben Sie mit uns in einem Helikopter-Taxi in New York City ab, seien Sie dabei, wenn wir die längste Wasserbahn der Welt testen und in einer leuchtenden Lagune schwimmen.

Alle Staffeln im Überblick

Galileo 360° Ranking XXL
ProSieben
Galileo 360° Ranking XXL

Galileo 360° Ranking XXL

Alle 2 Staffeln und Folgen