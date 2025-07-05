Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo 360° Ranking XXL

Die 100 spektakulärsten Geschichten der Welt

ProSiebenStaffel 2025Folge 3vom 05.07.2025
Folge 3: Die 100 spektakulärsten Geschichten der Welt

406 Min.Folge vom 05.07.2025Ab 12

"Galileo 360° Ranking XXL" präsentiert die 100 spektakulärsten Geschichten aus aller Welt, u. a. den wohl teuersten Automaten der Welt, aus dem man sich per Knopfdruck Luxus-Autos ziehen kann, das Krankenhaus der Zukunft, in dem Roboter und Künstliche Intelligenz die Medizin revolutionieren, und den selbsternannten König der Schweiz - der mitsamt Krone, eigener Währung und eigener Armee aufwartet.

