Galileo 360° Ranking XXL
Folge 3: Die 100 spektakulärsten Geschichten der Welt
406 Min.Folge vom 05.07.2025Ab 12
"Galileo 360° Ranking XXL" präsentiert die 100 spektakulärsten Geschichten aus aller Welt, u. a. den wohl teuersten Automaten der Welt, aus dem man sich per Knopfdruck Luxus-Autos ziehen kann, das Krankenhaus der Zukunft, in dem Roboter und Künstliche Intelligenz die Medizin revolutionieren, und den selbsternannten König der Schweiz - der mitsamt Krone, eigener Währung und eigener Armee aufwartet.
