Galileo 360°
Folge vom 18.08.2016: Exotisches Thailand
Folge vom 18.08.2016
"Galileo 360°" reist nach Thailand. Ein Thai-Knigge erklärt die wichtigsten Benimmregeln für Touristen: gegrüßt wird mit aneinandergelegten Handflächen, niemals andere am Kopf berühren, keine Buddha-Statuen anfassen und nicht mit der linken Hand essen. Außerdem sind die Reporter beim traditionellen Neujahrsfest in Bangkok dabei und begleiten eine deutsche Geschäftsfrau, die auf dem weltgrößten Markt in Bangkok T-Shirts verkauft.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
