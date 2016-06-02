Galileo 360°
Folge vom 02.06.2016: Geheimnisvolles Russland
110 Min.Folge vom 02.06.2016Ab 12
Ist Russland wirklich so "schön und geheimnisvoll" wie es Dschinghis Khan besangen? "Galileo"-Reporter Harro Füllgrabe will das herausfinden und macht erst einmal einen Vorurteilscheck. Außerdem nimmt er die Metropole Moskau näher unter die Lupe, trifft einen Oligarchen, einen Foodblogger und das stärkste Mädchen der Welt. Aber er klingelt auch spontan bei ganz normalen Moskauer Mietern, um mehr über ihren Alltag zu erfahren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben