Folge vom 10.11.2016: Galileo 360° Ranking Spezial - "Crazy Countries"
110 Min. Ab 12
Überall auf der Welt kommen Menschen auf die verrücktesten Ideen. Die Engländer erfreuen sich zum Beispiel an Wettbewerben im Schienbeintreten oder Käserollen. Da ist die deutsche Tradition des Maibaumkletterns ja geradezu langweilig. Außerdem ist "Galileo 360°" Ritualen wie etwa Tätowierungen bei den Maori, Blässebehandlungen in Japan und dem spanischen Cascamorra-Festival auf der Spur.
Genre: Dokumentation
Produktion: DE, 2013
