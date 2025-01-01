Galileo True Crime Experiment
1 StaffelAb 12
Galileo True Crime Experiment
Diese Verbrechen schrieben Geschichte: Vom Raub im Grünen Gewölbe, bis zum cleveren Kaufhaus-Erpresser Dagobert. Stecken hinter den Verbrechen geniale Masterminds, oder hatten sie schlicht nur Glück? Das Galileo-Team stellt die größten Fälle in spektakulären Experimenten nach.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SevenOne Entertainment Group GmbH