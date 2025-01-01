GAME ZERO
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
GAME ZERO
In Game Zero treten Teilnehmende in gnadenlosen Spielen gegeneinander an – körperlich, taktisch, psychologisch. Sie kämpfen allein, im Team oder gegeneinander. Wer scheitert, fliegt. Wer zögert, verliert. Vertrauen wird zur Schwäche, jede Entscheidung zur Gefahr. Nur wer Instinkt, Taktik und Nervenstärke beweist, hat eine Chance. Am Ende geht es um 50.000 Euro.
Genre:Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MediaTotal GmbH