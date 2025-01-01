Ganz in Weiß
1 Staffel
Eine wunderschöne Braut in Weiß, ein strahlender Bräutigam am Altar, ein rauschendes Fest - für die meisten Paare ist die Hochzeit der schönste Tag im Leben, an den sie auch nach vielen gemeinsamen Jahren gerne zurückdenken. Isabel Varell lässt vier Paare diesen Tag noch einmal erleben. Während sich die Frau auf einer Beautyfarm entspannt, muss der Mann die Hochzeit ein zweites Mal organisieren: im selben Festsaal, mit denselben Gästen und natürlich demselben Brautkleid.
Genre:Reality, Romanze