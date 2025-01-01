Gekauft, gekocht, gewonnen
2 StaffelnAb 12
2 StaffelnAb 12
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Gekauft, gekocht, gewonnen
Zwei Spitzenköche, zwei Einkaufswagen, ein Gewinnermenü: Bei "Gekauft, gekocht, gewonnen" fordert Sternekoch Frank Rosin andere bekannte Top-Köche zum Duell heraus. Per Überwachungskamera beobachten sie Kunden beim Einkaufen und entscheiden sich dann jeweils für einen Einkaufswagen. Anschließend müssen sie mit dessen Inhalt unter Zeitdruck und in fremden Küchen ein schmackhaftes Menü zaubern. Wer kann am Schluss die Jury überzeugen und gewinnt mit seinem Kandidaten das Duell?
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins