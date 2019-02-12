Zum Inhalt springenBarrierefrei
Genial daneben - Das Quiz

SAT.1
Folge vom 12.02.2019
Bülent Ceylan & Jürgen Drews

Bülent Ceylan & Jürgen DrewsJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 12.02.2019: Bülent Ceylan & Jürgen Drews

43 Min.Folge vom 12.02.2019

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Bülent Ceylan und Jürgen Drews. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

