Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 01.03.2019
Pearce & Bielendorfer

Pearce & BielendorferJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 01.03.2019: Pearce & Bielendorfer

43 Min.Folge vom 01.03.2019Ab 6

Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Simon Pearce und Bastian Bielendorfer. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.

Alle verfügbaren Folgen