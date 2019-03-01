Folge vom 01.03.2019
Folge vom 01.03.2019: Pearce & Bielendorfer
43 Min.Folge vom 01.03.2019Ab 6
Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Simon Pearce und Bastian Bielendorfer. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.
