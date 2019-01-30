Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 30.01.2019
Bürger Lars Dietrich & Faisal Kawusi

Bürger Lars Dietrich & Faisal KawusiJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 30.01.2019: Bürger Lars Dietrich & Faisal Kawusi

42 Min.Folge vom 30.01.2019

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Bürger Lars Dietrich und Faisal Kawusi. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.

Alle verfügbaren Folgen