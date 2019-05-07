Folge vom 07.05.2019
Erkan & StefanJetzt ohne Werbung streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 07.05.2019: Erkan & Stefan
43 Min.Folge vom 07.05.2019
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Olaf Schubert und Martin Rütter. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro. Bildrechte: SAT.1.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1