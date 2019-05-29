Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 29.05.2019
Joyn Plus
Ingo Appelt & Kaya Yanar

Ingo Appelt & Kaya YanarJetzt ohne Werbung streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 29.05.2019: Ingo Appelt & Kaya Yanar

43 Min.Folge vom 29.05.2019

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Als Gäste: Ingo Appelt und Kaya Yanar. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen. Bildrechte: SAT.1.

Alle verfügbaren Folgen