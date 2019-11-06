Folge vom 06.11.2019
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 06.11.2019: Bülent Ceylan & Lisa Feller
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Was ist ein Trottelprivileg? Warum trägt die Braut einen Brautstrauß? Und was verbirgt sich hinter dem Begriff Lasagne-Methode? In der neuen Comedy-Quizshow "Genial daneben - Das Quiz" mit Hugo Egon Balder lösen Hella von Sinnen, Wigald Boning und zahlreiche Gaststars skurrile, bunte und wissenswerte Fragen des Publikums im Studio. Nur wer es schafft, die Promis aufs Glatteis zu führen, hat am Ende die Chance auf 5.000 Euro. Rechte: Sat.1
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1