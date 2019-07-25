Sonja Zietlow & Mimi FiedlerJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge 137: Sonja Zietlow & Mimi Fiedler
42 Min.Folge vom 25.07.2019Ab 6
"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Sonja Zietlow und Mimi Fiedler. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Genial daneben - Das Quiz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1