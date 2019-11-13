Nina Moghaddam & Tom BeckJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge 155: Nina Moghaddam & Tom Beck
43 Min.Folge vom 13.11.2019Ab 6
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Nina Moghaddam und Tom Beck. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.
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Genial daneben - Das Quiz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1