Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Genial daneben - Das Quiz

Ruth Moschner & Anni Friesinger-Postma

SAT.1Folge vom 22.10.2019
Ruth Moschner & Anni Friesinger-Postma

Ruth Moschner & Anni Friesinger-PostmaJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 22.10.2019: Ruth Moschner & Anni Friesinger-Postma

43 Min.Folge vom 22.10.2019Ab 6

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Ruth Moschner und Anni Friesinger-Postma. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

Alle verfügbaren Folgen