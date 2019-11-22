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Genial daneben - Das Quiz

Joey Heindle & Oliver Pocher

SAT.1Folge vom 22.11.2019
Joey Heindle & Oliver Pocher

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Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 22.11.2019: Joey Heindle & Oliver Pocher

43 Min.Folge vom 22.11.2019Ab 6

Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Joey Heindle und Oliver Pocher. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.

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