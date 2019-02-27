Senna Gammour & Mike KrügerJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge 23: Senna Gammour & Mike Krüger
43 Min.Folge vom 27.02.2019Ab 6
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Senna Gammour und Mike Krüger. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen.
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Genial daneben - Das Quiz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1