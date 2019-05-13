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Genial daneben - Das Quiz

Markus Krebs & Kaya Yanar

SAT.1Folge vom 13.05.2019
Markus Krebs & Kaya Yanar

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Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 13.05.2019: Markus Krebs & Kaya Yanar

43 Min.Folge vom 13.05.2019

Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Sonja Zietlow und Joey Kelly. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.

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