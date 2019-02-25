Folge vom 25.02.2019
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 25.02.2019: Yanar & Van De Meiklokjes
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Kaya Yanar und Enie van de Meiklokjes . Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
