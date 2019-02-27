Zum Inhalt springenBarrierefrei
Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 27.02.2019
Krüger & Gammour

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 27.02.2019: Krüger & Gammour

43 Min.Folge vom 27.02.2019Ab 6

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Senna Gammour und Mike Krüger. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.

