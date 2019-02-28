Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 28.02.2019
42 Min.
Ab 12

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Michael Mittermeier und Ralph Morgenstern. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

