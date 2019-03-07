Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 07.03.2019
Folge vom 07.03.2019: Nicole Jäger & Simon Pearce

43 Min.

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Nicole Jäger und Simon Pearce. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

