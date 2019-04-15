Zum Inhalt springenBarrierefrei
Genial daneben - Das Quiz

SAT.1
Folge vom 15.04.2019
Stefan Mross & Ingolf Lück

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 15.04.2019: Stefan Mross & Ingolf Lück

43 Min.
Folge vom 15.04.2019

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Stefan Mross und Ingolf Lück. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.

