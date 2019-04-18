Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 18.04.2019
Joyn Plus
Markus Krebs & Nina Bott

Markus Krebs & Nina BottJetzt ohne Werbung streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 18.04.2019: Markus Krebs & Nina Bott

43 Min.Folge vom 18.04.2019

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Markus Krebs und Nina Bott. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

Alle verfügbaren Folgen