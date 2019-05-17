Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 17.05.2019
Joyn Plus
Lisa Feller & Torsten Sträter

Lisa Feller & Torsten SträterJetzt ohne Werbung streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 17.05.2019: Lisa Feller & Torsten Sträter

43 Min.Folge vom 17.05.2019Ab 12

Als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Mike Krüger und Bülent Ceylan. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen. Bildrechte: SAT.1.

Alle verfügbaren Folgen