Folge vom 21.05.2019
Ingo Appelt & Kaya YanarJetzt ohne Werbung streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 21.05.2019: Ingo Appelt & Kaya Yanar
43 Min.Folge vom 21.05.2019
Als Gäste: Lisa Feller und Torsten Sträter. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen. Bildrechte: SAT.1.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1