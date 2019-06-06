Folge vom 06.06.2019
Lisa Feller & Jana Ina ZarrellaJetzt ohne Werbung streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 06.06.2019: Lisa Feller & Jana Ina Zarrella
43 Min.Folge vom 06.06.2019Ab 12
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Sophia Thomalla und Oliver Pocher. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro. Bildrechte: SAT.1.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1