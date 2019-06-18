Folge vom 18.06.2019
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 18.06.2019: Mike Süsser & Susan Sideropoulos
43 Min.Folge vom 18.06.2019Ab 6
"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Mike Süsser und Susan Sideropoulos. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen. Bildrechte: SAT.1.
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1