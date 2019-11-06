Germany's next Showstars
Folge 1: Staffel 1 Folge 1
99 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
"Die Schuhplattler von der Alm sind genauso willkommen wie ein Cheerleaderteam oder ein Schweineflüsterer mit seinem Schweinchen", sagt DJ BoBo. "Ich erwarte eine Menge Spaß. Und dass sich die Teams natürlich etwas überlegt haben, bevor sie vor die Jury treten." Gemeinsam mit Verona Pooth und Elton entscheidet der Weltstar aus der Schweiz, wer in die nächste Runde einzieht - und weiter von der ganz großen Bühnenkarriere träumen darf. Denn die Gewinner touren 2010 mit DJ BoBo und seinem Ensemble durch die größten Hallen Europas ...
Genre:Unterhaltung, Mini Series
Altersfreigabe:
12