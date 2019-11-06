Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
103 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Akkordeon und Gieskanne reichen den Auer Buam, um ordentlich Krach auf der Bühne von "Germany's next Showstars" zu machen - und die Jury vom Hocker zu reißen. DJ BoBo, Verona Pooth und Elton hält in der zweiten Casting-Folge nichts mehr auf den Stühlen, wenn sich knackige Martial-Arts-Artisten, Männer im Leoparden-String und Salti schlagende Hunde fürs Halbfinale qualifizieren wollen.

