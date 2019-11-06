Germany's next Showstars
Folge 2: Staffel 1 Folge 2
103 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Akkordeon und Gieskanne reichen den Auer Buam, um ordentlich Krach auf der Bühne von "Germany's next Showstars" zu machen - und die Jury vom Hocker zu reißen. DJ BoBo, Verona Pooth und Elton hält in der zweiten Casting-Folge nichts mehr auf den Stühlen, wenn sich knackige Martial-Arts-Artisten, Männer im Leoparden-String und Salti schlagende Hunde fürs Halbfinale qualifizieren wollen.
Alle Staffeln im Überblick
Germany's next Showstars
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Mini Series
Altersfreigabe:
12