Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Germany's next Showstars

Staffel 1 Folge 3

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Joyn Plus
Staffel 1 Folge 3

Staffel 1 Folge 3Jetzt ohne Werbung streamen

Germany's next Showstars

Folge 3: Staffel 1 Folge 3

102 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

"Musical Healing" rocken mit fetten Beats und himmlischem Violinenspiel, "Indian Rhythm" bringen ein Stück Indien auf die Bühne und "Energetrix" machen Verona Pooth sprachlos: 20 Acts wollen in der großen Halbfinal-Show beweisen, dass sie das Zeug zum Showstar haben. Ihr Ziel: Mit DJ BoBo 2010 auf große Europa-Tour gehen und vor zehntausenden Fans auftreten. Doch wer überzeugt die Jury mit der besten, schrägsten oder coolsten Performance? Nur zehn Acts kommen ins Finale ...

Alle Staffeln im Überblick

Germany's next Showstars
Germany's next Showstars

Germany's next Showstars

Alle 1 Staffeln und Folgen