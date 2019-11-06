Germany's next Showstars
Folge 3: Staffel 1 Folge 3
102 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
"Musical Healing" rocken mit fetten Beats und himmlischem Violinenspiel, "Indian Rhythm" bringen ein Stück Indien auf die Bühne und "Energetrix" machen Verona Pooth sprachlos: 20 Acts wollen in der großen Halbfinal-Show beweisen, dass sie das Zeug zum Showstar haben. Ihr Ziel: Mit DJ BoBo 2010 auf große Europa-Tour gehen und vor zehntausenden Fans auftreten. Doch wer überzeugt die Jury mit der besten, schrägsten oder coolsten Performance? Nur zehn Acts kommen ins Finale ...
