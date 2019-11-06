Germany's next Showstars
Folge 4: Das Finale
103 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Nur noch ein Schritt bis zur Erfüllung des großen Traums: In der Final-Show haben zehn Acts die Chance auf den Titel "Germany's next Showstars". Doch die Jury kennt keine Gnade mehr, die kleinsten Fehler können das Aus bedeuten. Denn die Gewinner müssen auf der großen Bühne bestehen. Sie spielen mit DJ BoBo in den größten Arenen Europas. DJ BoBo: "Die Gewinner bekommen ein perfektes Coaching. Sie werden ein Teil eines großen, professionellen Teams, wo sie viel lernen können."
